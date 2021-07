Les fortes précipitations de ce mardi soir, cumulées avec les pluies des jours précédents, ont provoqué d'importants dégâts ce mercredi dans plusieurs communes de la province de Namur comme Couvin, Rochefort, Philippeville, Viroinval,... Elles ont aussi occasionné quelques frayeurs aux membres des mouvements de jeunesse et ont nécessité l'évacuation d'une septantaine de camps.

Comme redouté, ces pluies ont persisté dans le courant de la journée de mercredi et durant la nuit de mercredi à jeudi. Le constat est apocalyptique. Les eaux de ruissellement sèment le chaos un peu partout dans la province. Elles rendent de nombreuses routes impraticables, inondent des caves et des maisons. Des communes qui étaient plus ou moins épargnées jusqu'à présent sont désormais touchées de plein fouet. Comme Dinant. "C'est la catastrophe", indique le premier échevin Robert Closset. "Ce sont des torrents d'eau qui coulent depuis le cimetière de Dinant. La route de Philippeville est fermée à la circulation. Idem depuis le Pont d'Amour et la rue St-Jacques (Ndlr : la 4e fois en un mois à cet endroit) Les Fonds de Leffe sont complètement inondés tandis qu'à Bouvignes on me dit qu'un mur s'est effondré, il faut aller mettre des panneaux. La Meuse n'est pas encore sortie de son lit mais c'est à la limite."

© D.R - Route de Philippeville



Yvoir était également épargnée... jusqu'à ce jeudi matin. Le Bocq est sorti de son lit. "Il commence à envahir la maison communale", nous indique le bourgmestre Patrick Evrard. "La route qui relie Dinant à Yvoir est coupée à la circulation. La situation est difficile." Le village de Godinne est également touché par des inondations. De l'autre côté de la Meuse, à Anhée, la situation est plus calme. Mais jusqu'à quand ? "On a quelques coulées de boues mais ça tient le coup. On me signale tout de même qu'il commence à y avoir de l'eau sur la Chaussée de Namur, à Annevoie notamment", précise Luc Piette.

En effet, la route qui relie Profondeville à Namur est partiellement sous eau.