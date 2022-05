Six mois avec sursis probatoire ont été requis, ce mercredi matin, à l’encontre d’un jeune Beaurinois poursuivi pour possession d’images pédopornographiques, entre septembre 2017 et décembre 2019.

Comme souvent dans ce genre de dossier, le suspect a été signalé par une instance internationale. Son adresse IP a été identifiée et une perquisition a été menée à son domicile. Dans son gsm et sa tablette, 107 fichiers impliquant des garçons prépubères ont été retrouvés. "J’ai vécu une séparation difficile en août 2017 et j’ai ensuite eu de gros moments de remise en question sur ma vie et mes orientations. J’étais perdu. J’ai commencé à discuter avec des hommes. En consultant des sites pornos, je suis tombé sur ces fichiers que j’ai téléchargés et classés dans un fichier", reconnaît le prévenu.

Son conseil indique qu’on n’est pas en présence d’un individu atteint d’une déviance majeure. Le nombre de fichiers téléchargés est relativement limité, en comparaison avec d’autres affaires similaires. "Ils ont été commis dans une période limitée et n’ont pas été réitérés depuis", plaide Me Bernard Castaigne. Une suspension probatoire est demandée, pour traiter ce qui s’apparente selon lui à un problème psychologique. Jugement le 25 juin.