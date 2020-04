Les analyses ADN confirmeront ou non l'hypothèse d'ici deux semaines.

La semaine dernière dans la nuit de mercredi à jeudi, deux agneaux ont été égorgés dans une ferme de Briquemont (Rochefort), rapportent nos confrères de L'Avenir. La piste du loup est envisagée.

Le Réseau Loup de la Région wallonne a envoyé sur place un agent du Département de la Nature et des Forêts. D'après les constatations réalisées (traces, tailles des crocs et espace entre ceux-ci) réalisées par celui-ci, il pourrait s'agir d'un loup. Des analyses ADN ont été effectuées, elles devraient permettre de confirmer ou non cette hypothèse, d'ici deux semaines.

En août 2019, une observation de loup avérée a eu lieu à Havelange. La présence éventuelle de loups a également été signalée à Gesves et à Assesse ces derniers mois.