Deux ans avec sursis requis contre l'ancien conseiller d'Hastière Françis Lombet Dinant - Ciney S.M © D.R

Il est poursuivi pour coups et blessures avec incapacité de plus de quatre mois. Il a porté des coups de couteau à son beau-frère et son neveu lors de la fête d'Halloween d'Heer-Agimont du 28 octobre 2017.