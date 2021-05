La scène qui s’est déroulée le 28 juillet 2019 à Bièvre et décrite ce mercredi matin par le président du tribunal correctionnel de Dinant s’est déjà vue au cinéma.

Ce soir-là, un homme né en 1983 suspecte que sa compagne d’être infidèle. Il veut en avoir le cœur net et se rend chez elle, où il constate la présence d’une autre voiture devant l’habitation. "Madame accueillait un ami. Connaissant la jalousie maladive de son homme et vu l’heure qu’il était, ils ont paniqué. Ne parvenant pas à partir, l’ami s’est caché dans la maison", précise le parquet de Namur.

Le compagnon entre, fouille la maison et fini par tomber sur l’ami de sa compagne, qu’il tabasse. "Il lui a donné des coups de poing et de genou au visage en lui demandant s’il "l’avait baisée". Résultat : des hématomes, un œil au beurre noir et une légère commotion." Le prévenu explique avoir été frappé en premier. "Quand j’ai ouvert la porte, il faisait noir. Il m’est tombé dessus. J’en ai eu le poignet cassé. Il y a ensuite eu échange de coups."

Deux enfants étaient présents dans la maison. L’un d’eux qui a contacté la police. "Cet ami n’était pas n’importe qui. C’était un ex de madame. Il y avait deux coqs pour une même femme. Tout cela s’est passé dans un contexte d’amour/haine. Madame l’aguichait en permanence malgré une relation particulière. C’était un jeu amoureux qui était devenu malsain", indique la défense. Jugement le 2 juin.