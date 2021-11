Dix mois de prison ont été requis par le parquet de Namur, mercredi devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l’encontre de deux Français poursuivis pour une tentative d’escroquerie. Ils ont effectué des travaux de nettoyage et de démoussage de pierres bleues, pour un montant de 2.000€, le 17 mars 2017 à Ciney.

Le parquet de Namur estime que ces deux individus ont proposé des services inutiles à des prix surfaits à des personnes âgées. « Ils ont dit qu’ils n’étaient pas intéressés mais les prévenus ont insisté. Ils ont fait une démonstration qu’ils n’ont pas arrêtée. En continuant à travaille, ils pouvaient ensuite mettre la pression sur ces personnes âgées. » C’est la petite fille du couple qui a prévenu la police.

Le tribunal précise par ailleurs qu’aucun devis n’avait été réalisé et que ces deux individus n’avaient pas l’accès à l’a profession pour exercer en Belgique. « On démarchait dans le quartier en déposant notamment des cartes dans les boites-aux-lettres et en donnant des échantillons de produits. Nous avons conclu des travaux avec eux, ils étaient d’accord. On a oublié de faire le devis mais il y aurait eu facture après les travaux qui devaient prendre deux à trois jours", ont-ils expliqué. Si leur casier judiciaire est vierge en Belgique, ce n'est pas le cas en France où ils ont déjà été condamnés pour des faits similaires.

Dans ce dossier, le tribunal correctionnel de Dinant devra déterminer si la manière utilisée par les deux prévenus pour obtenir les travaux était frauduleuse. Pour la défense, elle ne l'était pas. « La persuasion, même d’une personne âgée, en utilisant des cartes, n’est pas frauduleuse. » Elle estime également que ses clients n’étaient pas habité d’une intention particulière au moment des faits, et donc que le dol spécial inhérent à cette infraction n’est pas rencontré. Jugement le 22 décembre.