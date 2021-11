Un incendie s’est déclaré dimanche matin dans une habitation de la rue Arthur Defoin, à Dinant. Le feu s’est propagé à une habitation voisine, indique le porte-parole de la zone Dinaphi Patrice Liétart.

Les deux bâtiments sont inhabitables. Les secours se sont rendus sur place avec deux autopompes des casernes de Dinant et d’Yvoir ainsi qu’un élévateur et une citerne d’Yvoir. « Il s'agit de deux maisons qui ont été construites en même temps, composées d'un rez-de-chaussée et de deux étages. Le deuxième étage étant le grenier. Le feu a pris au premier étage d’une des deux habitations et s’est propagé par la toiture à la maison voisine. Pour celle-ci, les dégâts se situent au niveau de la toiture. L'eau a également provoqué quelques dégâts. L’incendie est sous contrôle et il n’y a aucun blessé à déplorer. Il y a par contre deux familles à reloger », a indiqué le bourgmestre de Dinant Thierry Bodlet qui s’est rendu sur place. Les causes de l'incendie ne sont toujours pas connues.