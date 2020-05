Depuis le 4 mai, les balades récréatives à moto sont à nouveau autorisées, sous certaines conditions. Trois motards maximum pour une promenade qui commence et se termine à domicile et sans arrêt sur des sites touristiques ou autre « hotspot. »

La météo clémente de ce samedi a logiquement incité les bikers à sortir leurs deux roues. Avec quelques excès constatés, comme l'a relevé ce samedi la zone de police Haute-Meuse. « La moto exprime une forme de liberté. Aujourd’hui, vous étiez des centaines de motards à sillonner les routes. La journée était agréable et la croisette dinantaise était toute aussi plaisante, malgré les établissements obligatoirement fermés. Vous étiez dix, vingt, trente à vous arrêter en même temps et à provoquer l’incompréhension des habitants de notre petite ville. Il est sans doute nécessaire de vous rappeler la consigne : « la moto c’est de domicile à domicile et pas d’arrêt non essentiel ». Nous étions présents aujourd'hui et nous serons encore présents par la suite. Nos carnets de verbalisation aussi. » Vous voila prévenus.