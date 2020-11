La Ville de Dinant indique qu'elle a répondu à un appel à projets pour créer des aménagements visant à offrir aux citoyens des espaces sécurisés pour leurs déplacements quotidiens. Elle a obtenu des subsides pour quelques trottoirs traversants, qui constituent le point de départ d’une nouvelle politique de mobilité durable.

La ville explique : "Celle-ci mettra le citoyen au cœur des priorités. Ces citoyens, ce sont les riverains, dès qu’ils sortent de leur habitation, les élèves quand ils vont à l’école, les personnes qui font leurs courses,… Bref, toutes les personnes qui se déplacent à pied, sans oublier les personnes à mobilité réduite. Trois quartiers bénéficieront de ces nouveaux aménagements et d'une mise en zone 30 km/h: le Charreau de Neffe et le square du XIIIe de Ligne à Leffe (= Athénée), zones déjà reprises en zone 30 km/h, ainsi que le quartier Saint-Roch et les rues allant de la rue de la Grêle jusqu’à la rue Le Boulengé. Ces aménagements, en vigueur à partir de ce lundi 16 novembre, permettront de mieux protéger les élèves et les riverains de ces quartiers, en rappelant aux automobilistes qui les franchissent qu’ils arrivent dans des zones de circulation apaisée."

Le Collège a par ailleurs décidé d’acquérir des abris vélos sécurisés qui seront installés dès le printemps dans plusieurs endroits du centre-ville. Dans la continuité de cette nouvelle politique de mobilité durable, Dinant se porte candidate pour devenir commune pilote « Wallonie Cycable ».

Que vous soyez Dinantais ou non, vous pouvez donner votre avis sur la place et la pratique du vélo à Dinant: https://forms.gle/wuNhs8J6aWvcMaEZ8