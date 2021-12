Dinant: 70 000€ de taxes réclamés pour 600 kayaks... inutilisés? Dinant - Ciney Emmanuel Wilputte © EDA

Le désormais unique exploitant de kayaks sur la Lesse se prend 70 000€ de taxes pour 600 kayaks rachetés à son dernier concurrent et non déclarés, selon la Ville. Or, Olivier Pitance jure qu’il ne les utilise pas. C’est (de nouveau) la guerre.