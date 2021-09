À l’occasion de la Semaine de la Mobilité (16-22 septembre), la Ville de Dinant organise une « Bourse aux vélos » le mercredi 22 septembre, de 13h à 18h, dans la cour de l’Hôtel de Ville. La Ville de Dinant propose ainsi un cadre dans lequel les citoyens pourront acheter, vendre, échanger,… des vélos de tous types. Toute personne qui le souhaite peut solliciter un espace pour vendre un ou plusieurs vélos, auprès du Service Mobilité de la Ville: service.mobilite@dinant.be ou 082/404.806. Chaque vendeur fixe les conditions de vente de son/ses vélo(s).

Un brevet cycliste va être proposé à tous les enfants. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de « Dinant, commune pilote Wallonie cyclable », vise à offrir un vélo à moindre prix à tous, avec une attention particulière pour les enfants. Car outre cette bourse aux vélos, la Ville de Dinant va permettre à tous les enfants de 5ème primaire, tous réseaux d’enseignement confondus, de suivre « Le brevet du cycliste » (https://www.provelo.org/fr/page/brevet_du_cycliste). La Ville de Dinant a obtenu 10.000 € de subsides régionaux et ajoutera 10.000 € de fonds propres pour que ces enfants scolarisés à Dinant, dans leur environnement immédiat, apprennent les bases de la conduite à vélo en sécurité et en autonomie. Chaque enfant bénéficiera de trois jours de formation, en théorie et sur le terrain, dispensée par l’ASBL Pro Vélo.

En parallèle à la « Bourse aux vélos », le Service Prévention vol de la Zone de Police Haute-Meuse permettra à toute personne qui le souhaite de faire marquer son vélo contre le vol. L’Inspecteur Stéphane De Soeter sera à la manœuvre, également de 13h à 18h.

Tous les types de vélo peuvent être marqués. Il ne s’agit pas d’une gravure qui pourrait abîmer le cadre du vélo mais d’une étiquette indécollable qui est placée sur le vélo, portant le numéro de registre national de son propriétaire. Le marquage de vélo permet de dissuader les voleurs, limiter la revente de vélos volés et faciliter la recherche.