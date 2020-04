Laurent Belot a lancé une nouvelle page Facebook la semaine dernière. Du « feel good » en période de confinement.

Depuis quelques jours, une nouvelle page Facebook destinée aux habitants de la commune de Dinant ne cesse d'attirer de nouveaux abonnés. « Dinant de ma fenêtre » a été créée par l'échevin du Tourisme et du Commerce Laurent Belot, qui précise néanmoins que cette initiative ne concerne pas sa fonction politique. « Il n'y a rien de politique dessus. Je n'interviens qu'en qualité de citoyen et j'essaye d'ailleurs de me faire très discret pour pour qu'on ne pense pas à une récupération politique. Je suis administrateur de la page. J'accepte les adhésions et je regarde. C'est vraiment du « feel good » en cette période et le but est d'avoir du positif. La règle est claire : on poste sa ou ses photos et on laisse un commentaire, c'est tout. Si c'est pour râler, il y a d'autres endroits pour le faire », confie Laurent Belot.

L'objectif de cette page Facebook en période de confinement est très simple. « L'idée est que tous les Dinantais deviennent des voisins virtuels en partageant la vue de leur fenêtre en confinement. J'ai eu l'idée comme ça. En cherchant un peu, j'ai constaté qu'une page similaire existait déjà à l'échelle mondiale : View from my window. Cela m'a conforté dans mon idée », explique l'intéressé.

Depuis sa création milieu de semaine dernière, « Dinant de ma fenêtre » compte déjà près de 450 membres. La sauce a pris très rapidement. « Deux heures après sa création, on avait déjà 150 adhésions. On se rend compte que depuis notre fenêtre, on a ici à Dinant un cadre exceptionnel. Évidemment, certains auront en face de chez eux une vue sur une autre maison mais en sortant de chez soi, on a en quelques minutes à cadre magnifique pour s'aérer. Ce qui n'est pas le cas partout. »

En ces temps difficiles, ce groupe permet également de renforcer l'identité dinantaise de ses adhérents. « Là, je remets ma casquette d'échevin pour quelques secondes. On sent dans les publications des gens une certaine fierté d'être Dinantais et de pouvoir vivre dans le cadre de vie qu'ils ont », termine Laurent Belot.