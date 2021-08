C’est via une lettre ouverte que le bourgmestre de Dinant a annoncé sa démission. "Depuis près de trois ans, je consacre l’essentiel de mon activité au service des Dinantaises et des Dinantais, et ce dans des circonstances réellement exceptionnelles, particulièrement encore durant les dernières semaines.", explique-t-il. "J’ai accompli ma mission avec le sens du devoir qui est naturellement le mien, avec enthousiasme, spontanément sans aucune retenue ni limite, en pleine collaboration avec les membres de la majorité.

A ce stade cependant, je dois malheureusement faire le constat que, sans réellement en prendre conscience jusqu’ici, cette débauche d’énergie a commencé à avoir des influences négatives sur mon organisme.

Aujourd’hui, je fais le choix de protéger mon intégrité physique et de renoncer à ma fonction mayorale de la Ville de Dinant pour privilégier mon activité professionnelle au sein de l’Université de Namur. J’ai donc demandé aux autorités universitaires namuroises de me réintégrer dans mon poste à temps plein aux facultés et j’ai déposé ma lettre de démission dans les mains de notre Directrice Générale en vue de la transmettre aux membres du Conseil Communal de la Ville de Dinant.

Cette décision a été particulièrement difficile à prendre. Et je pense ici aux nombreux citoyens qui m’ont accordé leur suffrage en octobre 2018. Ce soutien apporté à la liste ID, Intérêt des Dinantais, n’a pas été vain. Avec nos partenaires de majorité, nous avons entamé, dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, un travail fidèle aux promesses de nos programmes et de notre Déclaration de politique communale. La tâche de notre majorité, où les différentes composantes continuent de travailler de manière rationnelle et courageuse, se poursuit. J’ai pleine confiance en l’intelligence et surtout en la probité des membres qui composent le Collège et l’ensemble de la majorité.

Je me retire de la politique avec le sentiment du devoir accompli mais aussi avec, aujourd’hui, la conscience que mes forces n’étaient sans doute pas suffisantes pour faire face aux défis présents et surtout à venir.

Je redis ici toute ma confiance en l’équipe en place, toute ma reconnaissance pour avoir pu exercer ces fonctions pendant trois ans, toute la fierté que j’ai eue à travailler avec un personnel communal professionnel, volontaire et efficace, et, surtout, tout mon amour pour notre belle ville de Dinant, ses habitantes et habitants.

Je vous remercie pour votre compréhension et votre soutien. "