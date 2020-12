La Ville de Dinant a souhaité soutenir et égayer le quotidien des personnes âgées en maison de repos. Le collège a ainsi fait livrer des pralines aux résidents des trois maisons de repos dinantaises, tandis que les enfants des écoles communales ont réalisé des cartes de vœux. Ce sont au total 375 cartes de vœux (et autant de ballotins de pralines) qui ont été adressées aux pensionnaires des Résidences du Pont d’Amour, Sainte-Anne et du home Churchill par les écoliers d’Anseremme, Dréhance, Bouvignes et Falmignoul.

Le CPAS a lui aussi souhaité rappeler aux personnes connaissant une situation difficile qu'elles ne sont pas seules. Dans cet esprit de solidarité, deux actions ont été mises en place. En collaboration avec l'asbl Le Tremplin, la traditionnelle distribution de cadeaux a été maintenue et les présents ont été livrés à domicile, par des lutins masqués pour le plus grand plaisir des 77 enfants concernés (43 familles). Les plus grands ne sont pas oubliés puisque 140 colis alimentaires festifs ont été réalisés avec des produits locaux et l'aide du Fifty-One Club de Dinant. Ils ont été distribués aux personnes les plus en difficulté.