Maison T est une nouvelle marque dinantaise née au sein de l'établissement Horeca le Cerf Vert, qui propose pour le moment 5 t-shirts et 3 affiches.



"Nous proposons une collection de t-shirts de haute qualité et des rééditions de posters vintage touristiques mettant la ville de Dinant en avant. Nos t-shirts sont faits de coton 100% organique, écologique et produits dans d'excellentes conditions en Belgique. Nos affiches sont imprimées sur du papier "Munken Pure Rough" de 170 grammes au format 50x70cm. Les t-shirts sont proposés à €19.50 et les affiches à €15, question que tout le monde puisse repartir de Dinant avec un beau souvenir ou magnifique cadeau de Noël.Notre packaging est limité à un sac de papier recyclé, également utilisé pour l'envoi. Nous sommes une marque 100% belge. Si vous souhaitez l'un de nos posters ou t-shirts, n'hésitez pas à visiter notre boutique en bord de Meuse à Dinant, ou commandez simplement en ligne. Nous ne livrons qu'en Belgique."

Plus d'infos sur https://www.maisont.be/