Les sites de Sainte Elisabeth et de Godinne avaient déjà renforcé leur capacité de testing en prévision des vacances. Dinant vient de décider de faire de même mais en mode drive-in. "Nous utiliserons la tente du Cercle de Médecine Généraliste située sur le parking à côté des Urgences", explique Karl Demil, le responsable de l'administration patient à Dinant. "Le centre était ouvert de 14 à 17h pour les patients symptomatiques, il le sera expressément de 9h à 12h pour ceux qui doivent se tester avant d’effectuer un voyage. Il pourra y avoir un rendez-vous toutes les cinq minutes (ndlr : à prendre de 13h30 à 17h au 082.21.2.50). Les résultats sont fournis dans 95% des cas dans les 24 heures. Le protocole sera validé en anglais et transmis par mail."

En termes d’analyses, la capacité d’absorption est de 2000 tests par jour. Dans un premier temps, une seule ligne de tests sera ouverte mais une deuxième pourra rapidement être opérationnelle si le besoin s’en fait sentir. "Le principe de réservation permet de rapidement s’adapter à la demande. Ces mercredi et jeudi, c’est quasiment déjà rempli. Logique à partir du moment où les gens partent souvent le week-end. On se doute que dans deux semaines, la veille du mois de juillet, il en ira de même. On a une capacité actuelle de 45 à 50 tests réalisés par jour mais on peut l’augmenter ou diriger les personnes vers nos autres sites." Comme partout dans la Province, il vous en coûtera 47,18 euros pour ce test de confort, soit le montant que rembourse habituellement l’Inami. Toutes les modalités pratiques figurent sur le site web du CHU UCL Namur.