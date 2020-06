Le conseil communal de Dinant s'est réuni lundi soir. A l'ordre du jour figurait une demande de conseiller de Margaux Pigneur, échevine de l'intégration de la personne handicapée sous la précédente législature. Si une place de parking PMR permanente existait il y a quelques années dans la cour de l'hôtel de ville, juste à côté du monument placé au centre de celle-ci, elle a par la suite été supprimmée et ne sera pas renouvelée, malgré la demande de la conseillère, qui a partagé son indignation sur Facebook.

"Je suis très très déçue par Monsieur le bourgmestre de la Ville de Dinant qui, lors de la séance du conseil communal de ce lundi 22 juin, a refusé d'installer une place PMR permanente et bien définie dans la cour de l'hôtel de ville. En "compensation", on nous a répondu qu'une place sera installée dans la rue Saint-Martin. Pour rappel, cette rue est exiguë, encombrée et pentue. Imaginez-vous aider une personne à mobilité réduite à sortir d'un véhicule dans de telles conditions ? Entre le risque que la personne soit heurtée par un véhicule circulant dans la rue et celui que l'éventuel fauteuil roulant ne soit emporté par le dénivelé de la rue... Je me permets de rappeler à Monsieur le Bourgmestre ainsi qu'au collège communal qu'un emplacement PMR n'est pas un "luxe" mais une nécessité ! La nécessité d'accéder facilement et en toute sécurité à un lieu d'intérêt. Je suis choquée par cette position. Quelle commune, en 2020, refuse pertinemment d'installer un emplacement PMR au plus proche de l'entrée de son hôtel de ville?"

Au lendemain de l'incident, la conseillère confie : "Nous souhaitions juste faire appel au bon sens de chacun pour le bien-être de tous après nous ayons constaté à plusieurs reprises lors de nos visites à l'hôtel de ville que le semblant de place PMR était occupé par des véhicules de toutes natures possible sauf par un véhicule possédant une carte PMR. Ce qu'il faut savoir c'est qu'une place PMR a toujours été présente dans la cour de l'hôtel de ville mais elle n'était pas clairement délimitée car il s'agissait d'un simple panneau qui était placé à l'endroit le plus aisé du parking. Malheureusement, nous constatons que cette place est très peu respectée et que le panneau est souvent déplacé ou même enlevé. Nous avions l'espoir que cette place soit clairement définie et matérialisée lors de la réfection de la cour mais cette dernière semble reportée à un calendrier que nous ne connaissons pas. Hier soir, lorsque nous avons fait la demande afin que la place soit mieux matérialisée dans l'attente d'une meilleure situation, Monsieur le bourgmestre a refusé notre demande avant d'avancer l'argument qu'une place PMR, en accord avec le SPW voirie, sera réinstallée sous peu dans la rue Saint-Martin. Un emplacement PMR était déjà présent auparavant à cet endroit mais, si il a l'avantage d'être accessible au plus grand nombre des personnes en difficulté, il n'est pas l'endroit le plus pratique, le plus sécurisant et le plus proche de l'entrée de l'hôtel de ville. Notre demande c'est que l'emplacement de la rue Saint-Martin soit maintenu mais également que le parking de l'hôtel de ville possède sa propre place PMR car c'est un endroit plat et en plus qui permet une meilleure sécurité pour la personne qui sort de son véhicule."

Concernant la rue Saint-Martin, d'autres inconvénients sont mis en avant, comme la difficulté de manoeuvrer en voiture dans cette rue ou bien, après avoir remonté celle-ci, le problème qui se pose pour une voiturette de passer la barrière de sécurité située à l'entrée de l'hôtel de ville, faute de place.