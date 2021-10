On va décidément de surprise en surprise à Dinant. La réunion du conseil communal, ce lundi soir, risque d’être assez surréaliste après cette nouvelle démission.

Les deux élus socialistes de Dinant ont tous les deux démissionné. Ils faisaient partie de la majorité, ce sont eux qui l’ont fait sauter. Et voici qu’ils quittent le conseil communal. Après l'échevin Laurent Belot, c’est la conseillère Audrey Bernard qui a envoyé sa lettre de démission. Elle préside par ailleurs l’Union Socialiste Communale, tandis que son (ex) chef de file Belot travaille pour la fédération PS de Dinant-Philippeville. La démissionnaire argue dans son courrier d’un malaise plus profond encore qu’il n’y paraît, au sein du monde politique local. Elle s’en prend par ailleurs à des «ténors» locaux qu’elle semble considérer comme des dinosaures. Le ton est un peu au dégoût, la jeune femme préfère se consacrer à sa sphère privée.