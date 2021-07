La zone de police Haute-Meuse fait le point sur les voiries impratiquables.

Actuellement, les routes suivantes sont bloquées :

- Anseremme, traversée du Pont Saint-Jean

- Rocher Bayard : passage difficile

- Dinant Centre : Quai sasserath

- Entre le camping de Devant-Bouvignes et Houx

- Entre Houx et le pont d'Yvoir

- Entre Yvoir et Godinne

- Corniche (entre Godinne et La côte vers le CHU Godinne)

- Vallée de la Molignée

- Yvoir, Rue du Redeau

- Entre Anhée et Bouvignes

- Entre Rivière et le rond-point d'Annevoie

La zone de police conseille : "De l'eau et de la boue sur la chaussée sont signalées à beaucoup d'endroits, y compris sur les plateaux et parfois dans les descentes. Soyez très prudents et si possible, restez chez vous et évitez la Vallée. Ne déplacez pas et ne franchissez surtout pas les barrières qui sont placées pour la sécurité de tous."