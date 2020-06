Dinant Evasion veut négocier ses taxes avec la Ville : le bourgmestre Axel Tixhon parle de "chantage et de menaces" © DR Dinant - Ciney S.M.

« Nous avons subi un manque à gagner monumental et quand la Ville me réclame de l'argent que je n'ai pas pour des taxes, j'ai un problème. Je suis en négociations avec eux pour trouver un compromis acceptable pour les deux parties mais je me réserve de faire valoir mes droits », explique Olivier Pitance