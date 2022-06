Des activités et concerts seront organisés un peu partout en Belgique, ce week-end, à l'occasion de la Fête de la Musique. A Dinant, l'événement « Dinant fête la musique » est de retour ces 17, 18 et 19 juin. Trois jours de concerts gratuits sont prévus aux quatre coins de Dinant : la Citadelle, l’Eglise St-Nicolas et le kiosque « Le Tour de Mr Sax ».

Au programme, notamment :

- Du rock (Jane Døe, NeX, Rock’s Cool)

- Du jazz (Maxime Blésin Acoustic Trio)

- Du classique (MP4 Quatuor à cordes)

- De la chanson française (Serge, Jane, etc.)

- Des covers (Lady Grave et sa Vilaine Chose)

- De la musique festive (Kelsos, la Petite Fanfare de la Grande Vie)

- Et bien d’autres choses encore (Conservatoire Adolphe Sax, Euregio Saxophone Orchestra)

- Parade des Trouveurs de Sons, un défilé musical déjanté dans les rues de la ville, où chacun est invité à participer avec un instrument fait à partir d’objet de récup

Programme complet : www.dinant-musique.be