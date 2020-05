Les commerçants déposent des cadeaux à l'ADL, qui se charge de les livrer.

Reposant sur le bénévolat et visant à mettre symboliquement les mamans à l’honneur malgré le confinement, l' opération « fête des mères » mise sur pied par l'Agence de Développement Local de Dinant, initialement réservée à la livraison de fleurs, va pouvoir s’élargir à tous les autres types de commerces dinantais proposant des cadeaux pour cette fête. Une amplification rendue possible grâce au soutien de commerçants dinantais qui ont proposé leur aide et à un apport conséquent de bénévoles.

"Le principe ? Chaque commerçant se charge de nous déposer les cadeaux commandés, nous nous chargeons, avec les bénévoles, de les livrer gratuitement (dans la commune uniquement) ce dimanche 10 mai en matinée."