S.M. et G.P.

Rendre Dinant "Instagrammable", ce n’est pas la première fois que les autorités dinantaises en parlent. Fin mars, le projet d’implanter le nom de la ville en lettres géantes a été approuvé. Des projets similaires ont déjà vu le jour dans de nombreuses villes européennes comme Valence, Porto, Amsterdam, Reims, Marseille, Sedan, Troyes, etc. On appelle ça du branding", commentait à l’époque l’échevin du tourisme Laurent Belot. "L’idée est d’apposer la marquer "Dinant" à la carte postale qu’on retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux. Les visiteurs vont devenir les ambassadeurs de Dinant lorsqu’ils posteront leurs photos sur internet. Quelqu’un qui sera en Inde ou en Australie saura que c’est Dinant."

Ces lettres géantes, d’une longueur de 7,90m pour une hauteur de 2,30m pour les lettres les plus hautes et 1,70m pour les plus basses, seront installées ce jeudi 12 août (11h) en bord de Meuse, à hauteur de la Maison du Tourisme de Dinant.

Coût du projet : 25.000€ HTVA.