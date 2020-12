Prévue en avril puis en octobre, l’exposition « L’âge de la bière » a enfin ouvert ses portes ce mardi 1er décembre 2020 à la maison du patrimoine médiéval mosan de Bouvignes. L’occasion de vous laisser conter l'histoire de ce breuvage, de ses origines lointaines à nos jours.

Dans nos régions, la bière connaît un succès ininterrompu depuis l’Antiquité gallo-romaine. Le Moyen Âge est marqué par l’éclosion de brasseries tant monastiques que laïques. Le brassage se métamorphose aux 19e et 20e siècles, sous l’effet des avancées techniques et scientifiques.

Le savoir-faire brassicole des siècles passés est de mieux en mieux connu, grâce aux indices glanés dans les sources historiques et lors d’interventions archéologiques. Parmi les premières, se trouvent les comptabilités, la législation, les plans et descriptions de brasseries, l’iconographie, les traités de brassage ou encore les recettes anciennes.

Les bâtiments brassicoles et leurs équipements ont généralement laissé peu de vestiges. C’est souvent la simple forme d’un four qui rappelle l’emplacement passé d’une cuve en métal. Depuis quelques années, l’expérimentation est une nouvelle piste d’investigation. Elle permet de reconstituer des techniques de fabrication de la bière et des goûts disparus.

Le monde brassicole adopte aujourd’hui un visage particulier, celui de la brasserie et de la microbrasserie « 21e siècle », ancrées dans des problématiques environnementales. Et depuis quelques années, la culture de la bière en Belgique est reconnue au Patrimoine immatériel de l’Humanité. Voici venu l’âge de la bière !

L’exposition est accompagnée d’une publication : « L’âge de la bière. Histoire d’une boisson millénaire ». Elle rassemble les contributions d’une dizaine de spécialistes (archéologues, historiens, brasseurs et zythologues), proposant de la sorte un panel varié d’articles liés au monde brassicole d’hier et d’aujourd’hui. Disponible en format papier, elle est également librement téléchargeable sur le site www.cahiersdelampmm.be.

Infos pratiques

Maison du patrimoine médiéval mosan

Place du Bailliage, 16

5500 Bouvignes (Dinant)

Tél. 00 32 82 22 36 16

info@mpmm.be www.mpmm.be

Du 1er novembre au 31 mars : ouvert de 10h à 17h

Du 1er avril au 31 octobre : ouvert de 10h à 18h (fermé le lundi)

Adulte : 4 € - Tarif réduit : 2 €