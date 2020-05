"Après des heures de travail sur plusieurs jours, les bénévoles de notre association ont effectués un travail formidable et ont réussis à nettoyer et ranger tout le bazar que ces vandales avaient mis. Mais dans toute cette histoire, ce sont les Géants Guinguet et Cafonette qui ont le plus trinqués. Leurs visages ont été violemment déformés, troués et abîmés. Cette réparation coûtera énormément pour nos maigres ressources.Or, cette année, nous devions participer à plusieurs sorties qui nous auraient permis de gagner suffisamment d'argent pour entretenir le matériel mais pas de le refaire complètement comme c'est le cas maintenant. Evidemment avec le confinement et la suppression de toutes les sorties de Géants de 2020 a cause du Coronavirus, nous sommes tombés bien mal.En concertation avec tous les collègues porteurs et Mougneux d'Coûtches, nous vous demandons, à vous, qui aimez notre groupe, un soutient financier pour nous aider à réparer nos géants, même si 500 personnes mettent 1 €, cela nous aidera grandement. Donc, au cas où cela vous touche, de ne plus voir les géants de Dinant parader dans nos rues après le déconfinement et la disparition de la pandémie de Covid-19. Versez votre obole sur le compte des Géants de Dinant: BE06 0015 3647 2522 avec la communication "Pour la réparation des Géants de Dinant""