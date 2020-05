Objectif : faire avancer le dossier des aides aux commerçants

Lundi dernier, le conseil communal dinantais devait déboucher sur l'octroi d'aides aux commerçants dans le cadre de la crise du Covid-19. Majorité et opposition ne parvenant pas à s'accorder et le vote des aides débouchant sur un match nul (11 voix de chaque côté, deux conseillers de la majorité ayant voté contre les propositions de leur propre groupe), la montagne avait accouché d'une souris et rien n'avait été décidé.

L'Avenir annonce que l'opposition a convoqué un conseil communal en urgence pour ce 8 juin, celle-ci n'ayant pas été recontactée par la majorité suite au conseil communal houleux de lundi dernier. L'objectif est ici de prendre les devants par rapport au conseil communal prévu le 22 juin, vu l'urgence de la situation. Au menu : le plan de relance économique, qui devrait, en principe, être discuté la semaine du 1er juin dans le cadre de la commission des finances.

De son côté, la majorité annonce poursuivre les échanges avec les commerçants dinantais. Et précise aussi que le compte 2019, qui a son importance dans le cadre de l'octroi d'aides aux commerçants, ne sera pas prêt pour le conseil communal convoqué par la minorité pour ce 8 juin.