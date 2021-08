Suite à la démission du bourgmestre Axel Tixhon , le groupe "Intérêt des Dinantais" (ID) vient de dévoiler la composition du nouveau collège communal. Et pour cause, le groupe annonce l’arrivée au collège échevinal de Camille Castaigne, actuellement conseillère communale et chef du groupe ID.

Camille Castaigne a 29 ans et est avocate à Dinant. Elle prendra ses fonctions dès le 1er septembre prochain. Le Collège sera composé dès lors de : Thierry Bodlet, bourgmestre, Robert Closset, premier échevin,Stéphane Wynant, échevin, Chantal Clarenne-Taminiaux, échevine, Laurent Belot, échevin, Camille Castaigne, échevine, Delphine Claes, présidente du CPAS. La répartition des compétences au sein du Collège sera communiquée dans les tout prochains jours.