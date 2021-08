Scène incroyable ce lundi soir lors du conseil communal de Dinant. La démission d'Axel Thixon n'a pas pu être actée comme prévu. La prestation de serment de Thierry Bodlet, qui aurait dû en découler, non plus.

La faute à la LDB (liste du bourgmestre). Celle-ci, après avoir donné quelques mots positifs sur Axel Tixhon, a décidé de quitter la séance du conseil communal. Elle estime que la majorité actuelle va vite en besogne pour remplacer Axel Thixon, dont la démission devait avoir lieu le 1er septembre et non le 30 août. « Non content de ne pas débattre sur le projet pour les trois prochaines années, vous ne présentez même pas au conseil communal de ce jour, l'avenant à votre pacte de majorité. Il nous revient que vous peinez à trouver les 12 signatures vous permettant de présenter aux Dinantais une nouvelle majorité. Nous avons l'impression d'assister à un mauvais remake du « Costa Concordia », alors que le bateau est sur le flanc en train de sombrer et que le capitaine (Ndlr : Axel Tixhon) est le premier à sauter du navire et est bien au chaud dans sa chambre d'Hôtel, en laissant son équipage les bras ballants pour sauver ce qui peut l'être. » La LDB suggère à la majorité de « prendre le temps de la réflexion et du débat pour proposer au conseil communal et aux Dinantais une véritable majorité bien assise, avec des projets qui permettront à Dinant et ses villages d'être encore plus agréables à vivre. »

En quittant la séance du conseil communal, et en l'absence des conseillers de la majorité Audrey Bernard et Laurent Brion, le quorum de présence n'était plus atteint. Il fallait en effet pour cela qu'il y ait un minimum de 12 personnes sur 23. Ils n'étaient plus que 10. « Je ne peux donc que lever la séance », indique le conseil communal et président du conseil Lionel Naomé.



L'acte posé par la LDB a été jugé « lamentable » par l'ensemble des membres de la majorité présents à l'instar de la comparaison avec le capitaine du Costa Concordia. « On devait voter des dépenses pour les réfections de voiries touchées par les inondations. Ils iront expliquer aux gens qu'il faudra attendre un mois de plus », peste l'échevin Laurent Bellot.



En attendant le prochain conseil communal, Axel Tixhon reste donc bourgmestre mais c'est Thierry Bodlet qui fera encore fonction comme il le faisait jusqu'à présent.