Suite à la crise du corona virus, 2020 sera une année compliquée pour les commerçants. C’est pourquoi, à Dinant, la Liste du Bourgmestre ( emmenée par Richard Fournaux lors des dernières élections communales et notamment composée de son échevin des finances Victor Floymont) va interpeller incessamment le collège communal et en particulier le Bourgmestre Axel Tixhon qui a les finances dans ses compétences. La LDB va demander d’exonérer certaines taxes qui pourraient grever la trésorerie de nombreux commerces dinantais. Ces taxes pourraient être celles-ci (cette liste n’est pas exhaustive) : taxe sur les débits de boissons, taxe sur les enseignes, taxe sur les panneaux publicitaires, taxe de séjour (ce qui entrainera une diminution de la dotation à la maison du tourisme), taxe sur terrains de camping, taxe su les spectacles et divertissements, taxes sur la mise à l’eau d’embarcations à but commercial, redevance pour droit de quai, taxe sur terrasses et étals.

Le coût de ces exonérations serait de +/- 700000€ en tenant compte de l’arrêt du contrôle de stationnement.

"Une partie de cette somme proviendrait de la diminution des dépenses de personnel (plusieurs membres sont partis (pension ou volontaire) et n’ont toujours pas été remplacés) et des dépenses de fonctionnement. Le solde serait pris sur le fond de réserve tant bien soit-il qu’on respecte le tiers boni. Il faut savoir que le fond de réserve de la commune est de 2000000€.", explique l'ancien échevin des finances Victor Floymont.