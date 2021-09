En juin 2001, la Maison de la Pataphonie ouvrait ses portes, rue En Rhée à Dinant. Dans l’ancienne Maison des Plébans, l’une des plus vieilles bâtisses de Dinant (XVe siècle), s’installait un espace de découverte et d’expérimentation sonores unique au monde ! Un endroit insolite où les objets du quotidien deviennent instruments de musique… Un endroit ouvert à tous : écoles, famille, associations, artistes…

Vingt ans et 140.000 visiteurs plus tard, le lieu n’a pris une ride et s’apprête à passer un nouveau cap en image, en fête et en musique. Au programme de Patacap, l’événement créé pour célébrer cet anniversaire : une exposition mêlant art et histoire, des ateliers de lutherie alternative, une parade déjantée. "Au-delà de l’anniversaire, il s’agit d’amorcer un nouveau départ avec tous ceux qui ont contribué au succès du lieu. L’avenir du projet est à construire", indique-t-on.

Au programme :

Les ateliers ExploraSONS

06/10 > 15/12

Un atelier pour les 8-12 ans à la découverte du monde sonore qui nous entoure

L’ExposiSON

11/10 > 07/11

Une exposition mêlant art et histoire de la Maison de la Pataphonie

Vernissage le 08/10 à 18h30.

La Parade des Trouveurs de SONS

Juin 2022

Un défilé musical déjanté dans les rues de Dinant