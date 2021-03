Le tribunal correctionnel de Namur a déclaré lundi irrecevable la requête introduite par le premier échevin dinantais et dépanneur Robert Closset contre un courrier du fonctionnaire sanctionnateur provincial et dans laquelle le Dinantais met en cause un policier de la section Environnement de la zone de police HauteMeuse, qu'il accuse de harcèlement et d'abus de pouvoir.

La lettre du fonctionnaire sanctionnateur évoquait deux procès-verbaux rédigés à la fin de l'année 2018 à l'encontre de Robert Closset par deux policiers, concernant l'enfouissement de déchets et des permis d'environnement dans le cadre de l'activité de dépanneur de l'échevin. En matière environnementale, une fois un procès-verbal dressé, il est transmis au fonctionnaire sanctionnateur, qui peut alors décider d'infliger une sanction administrative ou de transmettre le dossier au parquet. Un recours est par ailleurs toujours introduit concernant une sanction. Dans le cas du dossier de Robert Closset, aucune sanction n'avait été prise, la lettre du fonctionnaire sanctionnateur avait pour but d'informer le principal intéressé de l'annulation de sa convocation pour audition, le dossier étant transmis au parquet.

Lors de l’audience du 8 février, le substitut Moreau estimait que la requête était irrecevable et précisait que que plusieurs notices concernant Robert Closset existent, tout comme un dossier concernant des infractions environnementales.