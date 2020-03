Seuls quelques points feront l'objet d'une décision. Les autres seront reportés.

Le Conseil communal de Dinant fixé ce lundi soir à 20h00 est maintenu, mais à huis clos, indique la Ville de Dinant. Seuls les points strictement tenus par des délais de rigueur seront abordés. Tous les autres seront repoussés à une date ultérieure. « On a réduit cela aux seuls points où il est question de subsides ou autres décisions qui font l'objet d'un délai. Et pour ceux-là, il n'y aura à priori même pas débat. On n'est même pas certain que le quorum de présence sera atteint », explique le chargé de communication Bertrand Detal. « Le principe de continuité du service public impose une prise de décision avant le 31 mars dans certains dossiers. Les consignes du fédéral sont claires actuellement: les services publics doivent continuer à fonctionner. Le Conseil communal est un organe indispensable de la prise de décision. Dinant n'échappe pas à la règle et le fera en prenant bien évidemment les précautions d'usage. La salle du Conseil communal sera aménagée afin de garantir une distance de sécurité entre chacun des Conseillers. Nous utiliserons tout l'espace disponible. Chacun sera invité à se laver les mains avant de rentrer dans la salle. »