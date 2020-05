Il a écrit au ministre wallon des pouvoirs locaux Pierre-Yves Dermagne pour qu'il prenne une décision.

Le conseiller communal de Dinant et membre de l'opposition, Alexandre Gilain (LDB), a envoyé un courrier voici plusieurs jours au ministre wallon des pouvoirs locaux Pierre-Yves Dermagne, afin de libérer les réserves détenues par les Villes, les Communes, les intercommunales et les entreprises publiques financées par la Région Wallonne afin de soutenir les entreprises locales et l’emploi. « La décision pourrait s’inspirer de celle du vice-premier ministre David Clarinval qui a autorisé la libération des réserves des Etablissements Scientifiques Fédéraux (ESF). Les communes ont de grosses difficultés à libérer de l'argent pour venir en aide à ses citoyens. Mais il faut des mesures exceptionnelles, on ne peut pas rester passifs face à cette situation. Les réserves sont constituées pour les périodes plus compliquées et je pense que nous y sommes. A chaque fois qu'un budget est en boni, ce dernier est mis en réserve. Il faut une décision ministérielle pour pouvoir le réinjecter », explique Alexandre Gilain. Ce dernier évoquera son courrier lundi soir lors de la séance du conseil communal de Dinant avec la majorité et les autres membres de sa liste.