Le Bourgmestre Axel Tixhon a pris un arrêté levant l'obligation du port du masque en certains endroits spécifiques de Dinant, à partir du 1er octobre. Les mesures en vigueur sont donc celles décrétées par le Conseil National de Sécurité.

La ville indique : "En juillet, le port du masque a été rendu obligatoire par arrêté du bourgmestre en certains endroits spécifiques de Dinant (Croisette, etc.). Vu la baisse de fréquentation de Dinant, liée à la fin de la saison touristique, et les nouvelles recommandations du CNS, le bourgmestre a décidé de lever l'obligation. Attention! Il reste obligatoire de se couvrir le nez et la bouche d'un masque quand la distanciation sociale de 1,5m ne peut être respectée. Les mesures en vigueur concernant le port du masque sont donc celles décidées par l'arrêté ministériel du 25 septembre 2020."