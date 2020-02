Le Comptoir de Jeanne diversifie ses activités

Le Comptoir de Jeanne a ouvert ses portes en juillet 2017 au numéro 32 de la rue Grande à Dinant. Derrière cette enseigne, on retrouvait Frédéric Tagnon et Laura Pire, connu des gourmands de la région pour les mets raffinés qu’ils proposaient au restaurant La Toquade à Crupet. Fin 2019, l’établissement a fermé ses portes en raison d’une fin de bail locatif. « Lors de la création du Comptoir de Jeanne, nous proposions des plats traiteurs, environ 80 fromages essentiellement belges et de l’épicerie fine », explique Laura. "Il y a un an, comme nous disposions de place et qu’une réelle demande existait, nous avons installé des tables et proposé une petite restauration avec, notamment , des salades et des planches de fromage et de charcuterie qui plaisent beaucoup aux touristes. »

Depuis ce début d’année, Frédéric, chef de la Toquade, exerce donc ses talents dans la cuisine du comptoir de Jeanne. « Nous proposons désormais une douzaine de plats traiteurs chaque semaine. Nous allons à l’essentiel en proposant des recettes du quotidien. Nos pâtes à la truffe marchent très bien. Tout est bien sûr fait maison et nous préférons des barquettes en bois, bio, aux barquettes en aluminium. Nous proposons un plat du jour au prix de 10,50€ ainsi qu’un lunch qui peut être choisi en 1, 2 et 3 services. »

La grande nouveauté de ce début d’année pour ce commerce est l’arrivée d’un comptoir de fruits et légumes frais. « Avec la fermeture du Match, beaucoup de gens du centre-ville se demandaient où se procurer des fruits et légumes. Nous avions initié une réflexion à ce sujet il y a un an et nous avons décidé de nous lancer, en travaillant avec des producteurs locaux : l’Epicurie à Serville, le Jardin de Mimie à Conneux et les jardins de la Grelinette à Sorinnes. D’autres producteurs nous rejoindront dans les semaines à venir. Nous proposons majoritairement des produits locaux de saison et complétons notre gamme avec des produits venant de plus loin que nous demandent nos clients. »

Environ 35 fruits et légumes composent l’assortiment, renouvelé 3 fois par semaine. Des œufs et du lait de ferme ont également fait leur apparition, tout comme les très demandés Chips de Lucien qui proviennent de Mettet. Le couple propose aussi un service traiteur et de buffet pour des événements ou communions.