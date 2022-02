A.M.

Des écritures disgracieuses ont été constatées fin de la semaine dernière sur les six lettres géantes installées depuis août dernier sur le quai Cadoux, à proximité du pont Charles de Gaulle. La concrétisation du projet " Din’en Grand ", à l’époque, avait coûté 30 000 € à la Ville. L’objectif de cette installation originale: faire tourner la "carte postale" de Dinant sur le réseau Instagram. Un projet porté à l’époque par l’échevin Laurent Belot, qui a quitté ses fonctions politiques depuis.

Le saxophone, situé juste en face des lettres, a lui aussi été tagué, tout comme la rampe du pont. Un fait qui désole les autorités communales.

Les différents ouvrages touchés n’ont pas encore été nettoyés. "On voulait notamment avoir l’avis du constructeur des lettres pour ne pas utiliser une matière qui altérerait le support", précise Thierry Bodlet, bourgmestre de Dinant.

Quant à une caméra à proximité? Il semblerait qu’il n’y en a pas. "On a des caméras aux quatre coins de la ville, mais on ne sait pas en avoir partout. Là, je reviens d’un autre endroit, privé, qui a aussi été dégradé. Il y a un certain nombre de lieux en ville susceptibles d’être détériorés…" Le point concernant le quai Cadoux devrait toutefois être discuté prochainement en collège.

Il est par ailleurs confirmé qu’une caméra mobile supplémentaire va venir étoffer le réseau. "L’avantage, c’est qu’elle pourra être déplacée comme on veut", souligne le maïeur qui rappelle que tout cela est contrôlé par la police. Cette dernière recherche par ailleurs activement le ou les auteurs des dégradations.