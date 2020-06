Le conseil communal de Dinant a voté lundi soir les mesures d'allègement fiscal, majorité contre opposition. Le collège communal de Dinant a décidé d’allouer un subside de 150.000 euros, en plus des 25.000 euros déjà consacrés via l’action levier « Boncado » (https://www.boncado.be/fr/ville-de-dinant.htm), à l’Agence de Développement Local (ADL) pour l'élaboration de nouvelles mesures de relance suite à la crise du covid-19. Dans le cadre de ce nouveau budget, le collège communal de Dinant a notamment dégagé une action complémentaire à l’action Boncado. Un montant oscillant entre 30 et 50 euros sera alloué à chaque citoyen dinantais qui pourra attester d’une perte de revenus liée à la crise du coronavirus, à dépenser dans les secteurs d’activité dinantais directement touchés par la crise du coronavirus. Par ailleurs, différentes mesures d’allègement fiscal ont été soumises au vote pour un montant total équivalent à 140.000 euros. Il s'agissait de supprimer les taxes qui concernent les enseignes et publicités assimilées et les débits de boissons et de réduire, proportionnellement à la période de fermeture en rapport avec la période d'exploitation autorisée, les taxes sur la mise à l'eau d'embarcations, sur les terrains de campings et les séjours.

L'ancien échevin du commerce, Christophe Tumerelle, jette un regard circonspect sur ces mesures. " Elles sont insuffisantes et manquent d'ambition. Elles arrivent tard et ne tiennent pas compte de l'impact de la crise du Covid-19 sur le long terme : la reprise est loin d'être effective à 100%. Quant au chèque évoqué, il sera attribué sur base d'une fiche de paie. Ce que les gens n'auront peut-être pas envie de venir déballer à l'administration communale et qui exclut plusieurs catégories de personnes comme les indépendants, qui n'ont un chiffre clair à donner plus tard dans l'année, ou les allocataires sociaux. Au final, il y a fort à parier que la somme réservée ne sera pas utilisée dans son entièreté. Des communes comme Ciney ont eu des façons plus efficaces et dynamiques de gérer cette crise."