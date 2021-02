Le port du masque buccal est de nouveau obligatoire dans une partie du centre-ville de Dinant à partir du samedi 20 février 2021 jusqu'au dimanche 18 avril 2021, de 6h à 22h.

Une mesure d’application sur l'espace dit de "la Croisette" (à partir du pied de la rue Saint-Jacques jusqu'à la Place Albert 1er)

Pour toute personne âgée de plus de 12 ans et ne se trouvant pas dans une situation d'handicap empêchant le port du masque. Un écran facial et tout autre alternative en tissu couvrant intégralement le nez et la bouche sont autorisés

L'ordonnance de police complète : https://bit.ly/3azWZlt.