La Ville de Dinant a racheté, en 2017, le bâtiment qui accueillait autrefois l'ancienne Poste, juste en face de l'hôtel de Ville. D'ici quelques années, certains services communaux y déménageront. Un déménagement qui entre dans le cadre d'une réorganisation de l'administration communale qui en a besoin et qui se fera lorsque les travaux seront terminés.

Ce vendredi, la Ville de Dinant indique avoir proposé à la Maison du Tourisme Vallée de la Meuse Namur-Dinant d’intégrer également le bâtiment de l’ancienne poste, en bord de Meuse et de Croisette. « Les 640 m² au sol de l’ancienne poste permettent d’envisager une fonction supplémentaire au rez-de-chaussée. La volonté des autorités communales consiste à voir s’installer là un établissement ou une institution porteurs d’une véritable plus-value pour la cité et dotés d’une capacité d’attrait de la Croisette vers les rues commerçantes du centre-ville. A leurs yeux, la Maison du Tourisme, dont ils connaissent les difficultés de travailler dans les locaux peu adaptés de l’avenue Cadoux, constitue le partenaire idéal pour poursuivre cet objectif. De son côté, l’institution touristique bénéficierait là, non seulement de la mise en commun de certains locaux (cuisine, réfectoire, salles de réunion…), mais aussi et surtout d’une position exceptionnelle avec pignon sur rue sur cette Croisette dinantaise, l’un des lieux touristiques les plus fréquentés de Wallonie. Nul doute que capter là les milliers de visiteurs de nationalités de plus en plus variées et lointaines en visite à Dinant lui permettrait d’assurer auprès d’eux une très percutante promotion de l’ensemble des 12 communes du territoire de son ressort », indique la Ville dans un communiqué.

Le bâtiment historique de l’hôtel de ville, lui, fera l’objet d’un vaste réaménagement visant à des conditions de travail meilleures et adaptées aux défis d’une administration moderne et efficace.