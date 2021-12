Quatre cambriolages ont été constatés en une seule journée dans le quartier d'Herbuchenne à Dinant. Les faits se sont déroulés entre 15 et 23 heures et probablement dans la tranche 18 à 21 heures. Avec les longues nuit d'hiver, les cambriolages de soirée sont en hausse. En région dinantaise, la zone de police Haute-Meuse dit être confrontée à une vague de vols.

"Ce mardi 7 décembre, ce ne sont pas moins de quatre cambriolages que nous avons du déplorer dans le seul quartier dit 'Herbuchenne" à Dinant, dans les rues des Cerisiers, Grand-Pré et Bon Air. Les faits se sont déroulés entre 15 et 23 heures et probablement dans la tranche 18 à 21 heures. Nous vous rappelons qu'il est à cette saison nécessaire d'être très prudent et notamment : de verrouiller correctement toutes vos portes et fenêtres, de faire usage de votre système d'alarme si vous en êtes équipés, de simuler une présence en laissant de la lumière et éventuellement une radio ou télévision allumée. Ces mesures sont à prendre aussi en journée et même pour une absence de courte durée", indique la zone de police Haute-Meuse.