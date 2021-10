Ce jeudi, la zone de police Haute-Meuse est intervenue en vue de saisir des animaux détenus illégalement, indique-t-elle sur sa page Facebook. "On ne sait jamais de quoi sera faite notre journée. Ce ne sont pas moins de trois pythons réticulés de 4,80, 3,80 et 2,60 mètres, un python de Séba de 2,80 mètres, deux bébés caïman et deux cobras naja kouthia de 1,50 et 1,20 mètres qui ont été pris en charge avec l'aide des pompiers. Les animaux ont été placés dans des centres adaptés à leurs besoins."