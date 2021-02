La crise du Covid-19 se prolonge et frappe durement de nombreux secteurs. Comme en 2020, la Ville de Dinant continuera à soutenir certains d’entre eux, en fonction de ses ressources financières. Afin de bien cerner et cibler les besoins et soutiens à apporter en 2021 aux indépendants et ASBL présents sur le territoire de Dinant, n’hésitez pas à remplir le questionnaire ci-dessous pour le 1er mars au plus tard :

Pour les indépendants : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdhmRLR1Jq.../viewform...

Pour les ASBL : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSej32GKfJW.../viewform...

L’analyse des informations reçues permettra de formuler de nouvelles propositions d’aides, ciblées et efficaces.