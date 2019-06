Un homme en séjour illégal a été retrouvé grièvement blessé

Un homme né en 1994 en séjour illégal a été retrouvé grièvement blessé samedi vers 23h00 sur le quai Jean-Baptiste Culot à Dinant, non loin de son lieu de villégiature. Ses jours sont en danger et ses blessures indiquent qu'il a reçu de nombreux coups de couteau et de hachette.

Selon des témoins qui ont vu l'agression, ce sont plusieurs personnes qui l'auraient attaqué avant de prendre la fuite dans un véhicule qui les attendait. Le visionnage des vidéos des caméras de surveillance s'est avéré infructueux. Le dossier a été mis l'instruction pour tentative d'assassinat et l'enquête se poursuit.

Des témoins évoquent la présence d'une marre de sang sur les lieux de l'agression.