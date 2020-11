La Ville de Dinant a récemment installé ses décorations de Noël dans le centre-ville. Le comité commerçant du quartier St-Nicolas lui a emboîté le pas pour ajouter une touche de féerie supplémentaire. « On a installé les décorations de Noël ce dimanche et on est allé chercher, ce lundi, le sapin à Gedinne chez les Floralies Mosannes. C'est un sapin de 7m qui sera entièrement décoré. Il nous reste encore un jour ou deux de travail », explique Niels Adnet-Becker, membre du comité de quartier.

© D.R

L'objectif est de donner à ce quartier de la ville un aspect de marché de Noël, malgré la crise du Covid-19. « Il n'y aura pas de marché mais on veut que ça y ressemble. On va aussi mettre une banderole à l'entrée de la place avec un Père Noël et un cadre à selfie pour se prendre en photo avec. Cette année, on place aussi des spots lumineux, ce qu'il n'y avait pas les autres années. »

Un Facebook live avec Saint-Nicolas

Avant la Noël, il y a la Saint-Nicolas. Traditionnellement, le patron des petits enfants rend visite aux commerçants Dinantais. Crise sanitaire oblige, ce dernier ne pourra pas être présent cette année. Il a néanmoins fixé un rendez-vous particulier aux enfants. « Il sera en Facebook live. Il a déjà reçu quelques lettres d'enfants qu'il lira. Il pourra aussi interagir avec les enfants qui lui poseront des questions. »

Pour rencontrer St-Nicolas via Facebook, rendez-vous le samedi 28 novembre à 18h30 sur la page https://www.facebook.com/quartiersaintnicolas/