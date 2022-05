Dinant : un suicide depuis le viaduc, la circulation des trains interrompue Dinant - Ciney Belga © DR

La circulation des trains est interrompue depuis 9h15 ce mercredi, entre Dinant et Gendron-Celles, sur la ligne reliant Namur aux frontières française et luxembourgeoise, après un incident de personne, indique Infrabel. Des bus de remplacement vont être mis en place. L'incident a eu lieu à proximité de la gare de Dinant: "Une personne est tombée du Viaduc de Dinant et a endommagé les installations électriques dans sa chute", précise le gestionnaire du réseau.