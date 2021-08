Lors d'un contrôle routier dans la région de Dinant, la police est tombée samedi soir sur une personne connue de la justice pour des histoires de stupéfiants. La personne avait en sa possession une centaine de grammes de haschich.

Une perquisition à son domicile a permis de trouver une culture de 120 plants de cannabis. "L'enquête est toujours en cours. On va sans doute mettre la personne à la disposition du juge d'instruction. Et devant ses antécédents, on va sans doute demander un mandat d'arrêt", expliquait le Parquet de Namur.