Dinant: une nouvelle majorité s’apprête à sortir du bois Dinant - Ciney A.M. © EDA-Jean-Pol Sedran

Ce sont plus que des bruits de couloir et "ça peut aller vite". Une nouvelle majorité composée du groupe LDB (MR), des deux élus PS, d’une partie de la liste Dinant (et des élus cdH du groupe ID?) se dessine.