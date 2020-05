L’objectif ? Finaliser un programme d'actions après l’été, puis le mettre progressivement en œuvre, avec le soutien de tous.

Pour mieux s’attaquer à la malpropreté et à ses causes, et avec le soutien de la Wallonie, la ville de Dinant a décidé de se lancer, à titre pilote, dans l’élaboration d’un véritable Plan Local de Propreté reprenant toute une série d’actions jugées prioritaires à la fois en termes de sensibilisation, de nettoyage, d’amélioration des infrastructures de propreté, de meilleure gestion de l’espace public et de répression. La commune a déjà entamé une démarche d’état des lieux lui permettant de mieux cerner ses forces et ses points d’amélioration possibles.

Aidez-là, à présent, à compléter ce travail ! La démarche est simple :

1. Inscrivez-vous sur https://www.propretecommunale-monavis.be/projects

2. Répondez à quelques questions destinées à évaluer votre perception de la propreté au sein de votre commune ;

3. Complétez votre diagnostic personnel en repérant, sur la carte de la commune, les endroits qui constituent pour vous des « points noirs » (lieux et signes de malpropreté récurrents).

La ville précise : "Sur base de vos contributions, la commune identifiera la liste des problématiques auxquelles s’attaquer en priorité. Vous aurez alors à nouveau la possibilité de vous exprimer, pour partager vos meilleures idées d’actions pour triompher des déchets !"