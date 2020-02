Le prévenu, Algérien d'origine, aurait changé du jour au lendemain.

Arrivé dans l'illégalité en Belgique en 2009, Tayeb aurait-il entretenu une relation avec une Namuroise dans l'unique but d'obtenir ses papiers ? On pourrait le penser après avoir entendu l'affaire dans laquelle il était impliqué ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant.

Après avoir mis sa compagne enceinte et s'être marié avec, ce qui lui a permis d'obtenir ses papiers, le comportement de Tayeb aurait changé du jour au lendemain. Considéré comme très charmant par sa belle-famille, il serait devenu un véritable tyran domestique. « Lorsque vous l'avez épousée, vous avez commencé à la dénigrer, à l'insulter et à lui imposer des horaires notamment pour faire les courses. Pendant ce temps, vous viviez votre vie d'homme à vous réveiller à midi, à passer l'après-midi avec vos copains à Namur, à jouer ou à être sur votre smartphone », a indiqué le président du tribunal Renaud Haucquier. Contrainte de porter le voile et dans l'interdiction d'entrer en contact avec d'autres hommes, sa compagne aurait été quotidiennement victime de coups et de menaces. On parle de gifles qui provoquaient des éclaboussures de sang au mur mais aussi de coups aux côtes, aux cuisses et partout ailleurs sur le corps. Il l'aurait également menacée un pied de biche, un marteau et un couteau avec lequel il voulait « la crever ». Il lui aurait aussi fracassé une assiette sur la tête.

Les violences présumées s'étendaient à ses deux enfants en bas âge et à son beau-fils. « Ils se mettaient en boule quand vous les frappiez et quand ils faisaient ça, vous les traitiez de Mongol et d'handicapé. Vous ne supportiez pas leur présence ni leurs pleurs quand ils étaient malades », a enchaîné le président. L'un d'eux, âgé de 17 mois, aurait été plaqué contre le mur et conserverait aujourd'hui des séquelles qui n'ont toutefois pu être prouvées par la maman qui n'avait pas déposé de plainte à cette époque.

Entendu ce mercredi, Tayeb a « juré » maintes fois qu'il n'avait rien fait. « Son fils de 11 ans était méchant avec elle et la frappait. Après, elle met tout sur mon dos », a simplement expliqué le prévenu. Deux ans de prison avec sursis probatoire ont été requis. Jugement le 4 mars.