Les services de la zone de police Haute-Meuse ont récemment été amenés à constater des vols dans et de camionnettes. Dans la province de Namur, ce ne sont pas moins de 8 camionnettes Mercedes Sprinter qui ont été volées récemment.

Sur la zone de police Haute Meuse, un vol dans un véhicule de ce type a également été constaté récemment à Hastière. La zone de police indique : "Nous vous rappelons quelques mesures de prudence : verrouillez correctement le véhicule, si possible, ne laissez pas d'outillage ou d'objets de valeur dans le véhicule. Stationnez vous de préférence dans un lieu éclairé avec du passage. Chez vous ou près de votre entreprise, envisagez de placer de l'éclairage à détecteur de mouvement à l'endroit où vous stationnez vos véhicules. Dans la mesure du possible, stationnez vous très près de murs ou d'autres véhicules pour empêcher l'ouverture des portières et l'accès à la partie utilitaire. Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez envisager de renforcer les fermetures de vos portes par des verrous spécifiques."